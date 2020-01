Chahuán: Incapacidad de asegurar orden público, no permite dar tranquilidad al proceso constituyente

Ocho de los nueve senadores de Renovación Nacional (RN) anunciaron su rechazo a una nueva Constitución en el plebiscito de abril, uno de ellos fue Francisco Chahuán, quien en ADN Hoy precisó sobre la decisión, que la incapacidad para asegurar el orden público, no permite dar tranquilidad al proceso constituyente.

Cabe destacar que el único parlamentario que votará "Sí" por una nueva Carta Magna, es Manuel José Ossandón, calificó la decisión de sus colegas como "un grave error político".

Ante lo que Chahuán sostuvo que ellos se están manifestando "con un 'No' propositivo, un 'No' programático, que es tan legítimo como el 'Sí' de aquellos que ven como una oportunidad. Nosotros consideramos que el 'No' programático, es distinto al de José Antonio Kast, al de los que quieren mantener el estatus quo".

Aseguró que en el partido quieren "reestablecer justamente el pacto social, restablecer la casa común, queremos cambios en la Constitución".

Agregando que "creemos que el actual nivel de violencia desatada, que hay una incapacidad de establecer control del orden público" y "frente a ese escenario, hacerlo a través de un órgano constituyente, que efectivamente no nos permite poder generar la tranquilidad que el proceso constituyente requiere".

Finalmente, confirmó que la decisión del partido estuvo influenciada por las protestas contra la Prueba de Selección Universitaria (PSU). "Fue uno de los elementos importantes", concluyó.