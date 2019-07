Chadwick por salida de Castillo: Es una decisión que tomó el Presidente

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió durante su participación de la Macro Zona Sur en Valdivia de la salida del Luis Castillo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.



Si bien lo que se informó fue que el médico presentó su renuncia, el jefe de gabinete indicó a La Tercera que fue el Presidente Sebastián Piñera el que tomó la decisión, con el fin de restructurar el equipo del Ministerio de Salud.



"El país ya sabe, tuvimos un cambio de gabinete en que hicimos una restructuración en el Ministerio de Salud con el ministro Jaime Mañalich, y esto es parte de la formación de los equipos para fortalecer la acción de salud", dijo.



Chadwick sostuvo que la remoción de Castillo no responde a las situaciones en el pasado con la Democracia Cristiana ni con la polémica por sus dichos sobre los consultorios.



"Es una decisión que ha tomado el Presidente de la República de fortalecer los equipos en materia de salud", sostuvo.



El ministro manifestó que si bien los dichos pudieron haberse hecho de mejor forma, "no por una declaración más o una menos se produce un cambio de autoridades. Obviamente que esas declaraciones no está lo que piensa el Gobierno en esa materia".