Carola Garrido, cientista política: 'La selección en los partidos ya tienen sesgos para las mujeres'

La paridad de género ha sido uno de los puntos más álgidos y discutidos en torno al proceso constituyente. La cientista política de la UDP Carola Garrido explicó cómo se podría aplicar esta fórmula, considerando el sistema de elecciones ya instaurado en relación a las listas de partidos.

En conversación con ADN Hoy, la experta sostuvo que "la diferencia que va a haber con lo que se hace hoy día es que esos escaños por partido no serán las candidaturas más votadas, sino que será una asignación paritaria. Se busca a la persona más votada. Si es hombre, se lleva el primer escaño y el segundo que le corresponde al partido será para la mujer más votada. Entonces ahí nos aseguramos que la asignación sea paritaria".

Garrido formó parte de esta propuesta y fue testigo de las discusiones al interior de Chile Vamos respecto de la paridad de género. "Lo que vi y escuché no fue un problema de fórmula, en el caso de la UDI en particular, sino que es un problema más bien de fondo, más ideológico. No es que tuviéramos una discusión respecto a qué fórmula aplicar", comentó.

Agregó que "lo que entendí es que ellas (las diputadas UDI) consideran que no es necesario ningún tipo de mecanismo de acción afirmativa, sino que las mujeres por sí solas, por su talento, son capaces de obtener escaños, como lo han hecho ellas".

Sesgos y barreras

Acerca del objetivo de la aplicación de la paridad de género, Garrido argumentó que "decir 'las personas que hoy día son electas es por meritocracia' es una falacia, porque los procesos de selección de candidatos adentro de los partidos ya tienen sesgos y barreras relevantes para las mujeres. Son desigualdades históricas y barreras estructurales".

La especialista insistió en que "no podemos decir que los partidos nominan a los mejores y por lo tanto la ciudadanía no vota ni elige a los mejores, porque en la selección de candidatos ya hay barreras, hay desigualdades que impiden que las mujeres no compitamos en igualdad de condiciones que los hombres".

También señaló que, pese a tratarse de un proceso a largo plazo, está la urgencia de aplicarlo en el menor tiempo posible. "Considerando que esta elección es extraordinaria, no estamos eligiendo un Congreso, es el órgano que va a escribir la nueva Constitución, el nuevo pacto social, entendemos que esa elección extraordinaria requiere fórmulas extraordinarias para que su composición sea lo más representativa posible", dijo Garrido.