Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar Admisión Justa

El proyecto que buscaba reponer la selección en liceos de excelencia, finalmente fue rechazado este martes en la Cámara de Diputados, con 80 votos en contra y sólo 68 a favor.

Esto supone una dura derrota para el Gobierno, quien ahora no podrá presentar una iniciativa similar en el plazo de un año.

Pese a que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, dio un discurso y arengó a votar a favor, finalmente no lo pudo conseguir, por lo que el Ejecutivo sufrió una dura caída en la Cámara Baja.

Este hecho no sólo significa que por primera vez durante el mandato de Piñera se perdía una votación general en la Cámara de Diputados, sino que en el caso de Admisión Justa, habrá un largo periodo en que no se podrá presentar una iniciativa de características similares.

"Creo que la votación de este proyecto, anunciaron su rechazo antes de que ingresara, no quisieron escuchar a un sólo apoderado que ha sufrido este sistema. Es una pena, porque si no se debate en el Congreso dónde. Esto es un portazo, un portazo a las familias de clase media que sienten con razón y con derecho que su mérito tiene que valer al momento de escoger el colegio donde se eduquen sus hijos", lanzó Cubillos.

En esa línea, añadió que "cuando uno ve esta falta de disposición al diálogo y el debate no tiene ningún sentido seguir. Hoy ni siquiera se quiso discutir el tema y plantear los argumentos. Uno no entiende cuando no hay disposición a debatir un proyecto. Es una disposición completa al bloqueo, que se rechazó sin haber escuchado a ningún apoderado afectado".