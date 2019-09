Bachelet y crisis en Venezuela: 'Creen que soy la virgen María, que voy a hacer un milagro'

En una extensa entrevista concedida a TVN, la expresidenta de Chile y actual Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, se pronunció sobre el conflicto que se vive en Venezuela y a las críticas sobre su papel en el ingreso de inmigrantes en nuestro país.

"Me sorprende lo venezonalizado que está Chile, porque yo tengo que ver con temas de todo el mundo y cada vez que sacamos un informe, no les gusta a los gobiernos (…). Yo les dije a ellos, ustedes creen que soy la Virgen María, que voy a hacer un milagro. Si yo soy alta comisionada. Lo que pasa es que la gente pedía cosas distintas", manifestó Bachelet.

Además declaró que la gente creía "que iba a resolver el problema humanitario. Es otra la instancia de las Naciones Unidas que ve los temas humanitarios, se llama OSHA. Yo a lo que iba a ir era ver los temas de derechos humanos. No iba a ir yo con dinero a resolver problemas, nada de eso. Por un lado, alguna gente esperaba de mí cosas que no correspondían a mi cargo".

Asimismo aseguró que para Naciones Unidas "Juan Guaidó es el presidente de la asamblea, y el presidente electo es Nicolás Maduro".

Finalmente, la expresidenta se refirió al ingreso de ciudadanos haitianos a nuestro país y las críticas a este proceso, asegurando que nunca recibió dineros por cada migrante.

"Nosotros teníamos una política migratoria abierta en Chile, no hubo nada en especial, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Entiendo que hubo gente que trató de hacer negocios con ese tipo de cosas (…), creo que se pasaban el dato de un lado a otro. Hubo gente que armó unos chats según decían. Y cobraban. Tanto es así que la gente de oposición decía que yo recibía plata. Eso no tiene nada que ver, es todo mentira, naturalmente", cerró.