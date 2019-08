Atacan oficina del comité de senadores DC en el Congreso con una canica de vidrio

A eso de las 14:25 horas un objeto contundente impactó una ventana de la oficina donde se reune el comité de senadores demócratacristianos en el Congreso en Valparaíso.

En conversación con ADN el senador falangista Jorge Pizarro aseguró que "esperemos que no sea nada tan grave ni predemitado. Es la primera vez que sucede algo así".

El impacto "viene directamente desde la calle", explicó el congresista señalando que se desconoce aún si se trata de un balín, postones, una piedra lanzada con una honda, o incluso un proyectil balístico. "No descarto nada", expresó Pizarro tras indicar que "le hemos pedido a la gente de seguridad que lo logre determinar, y Carabineros que realice una pericia".

Por su parte la senadora Ximena Rincón comentó que "no tenemos más antecedentes. No hay ninguna amenaza que haya llegado al comité", y no quiso especular acerca de lo sucedido porque "por hacer conjeturas nos podemos equivocar".

La policía trabaja en el lugar para determinar qué fue lo que ocurrió.

Actualización: El presiente del Senado informó que el proyectil que impactó la ventana fue una "canica de vidrio", según informó el fiscal de turno.



