Andrés Chadwick tras confirmarse acusación constitucional: 'La considero injusta e infundada'

Este miércoles finalmente se confirmó la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien fue declaro culpable de los dos capítulos que se le imputaban por las violaciones a Derechos Humanos desde que comenzó el estallido social en el país.

Tras la votación de la Cámara del Senado, el primo de Sebastián Piñera enfrentó a los medios de comunicación y aseveró que: "(la condena) es injusta, infundada, contraria precisamente a lo que exige nuestra constitución. Reiterar, como lo hice en la sala, que jamás, ni deliberada o no, he adoptado una medida o he omitido una medida con el propósito de que se pueda abusar de los Derechos Humanos de ninguna persona", partió comentando.

"En todo mi ejercicio como ministro de Estado, he tratado de mantener que el órden público sea una realidad y que en ello sean respetados los Derechos Humanos de todas las personas. Lamento profundamente las personas que han fallecido, resultados heridos, abusado y quienes han sido víctimas de la violencia", agregó Chadwick

Acompañado por los parlamentarios de derecha y algunos ministros de Piñera, Chadwick aseveró que: "condeno con toda mi energia y convicción todo acto de violencia ya sea contra una persona civil, como contra la policia", dijo.

"Quisiera agradecer en primer lugar a los parlamentarios de Chile Vamos, que tanto en la Cámara de Diputados, como hoy en le Senado, me han respaldado con convicción, con fuerza, con entereza", agregó el exministro.

En la misma línea, mantuvo sus palabras de agradecimiento: "agradecer a los ministros de Estado, a mis excolegas de La Moneda, encabezados por Gonzalo Blumel, quienes me han acompañado durante toda la tramitación de la acusasión, por ese cariño y respaldo".

"Especialmente agradecerle al Presidente Piñera, por la confianza que el depositó en mi persona para ejercer el cargo de ministro del Interior, pero mucho mas importante por su preocupación permante y cariño durante todos estos días de la tramitacion de la acusación... muchas gracias presidente", agregó el primo del presidente.

Al finalizar, dejó palabras para su familia y reveló como ha vivido estos días: "agradecer a mi abogado, Luis Hermosilla, amigo y compañero de toda la vida que con tanta generosidad me ha defendido ante este Congreso y además quiero agradecer a mi familia, que por muchos años ha sabido acompañarme en mi labor pública, por el cariño y la compañía de estos días, que han sido duros, difíciles y dolorosos", cerró.