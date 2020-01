Ward: Hay una falsa dicotomía en tener que optar entre los DD.HH. y el orden público

En conversación con ADN Hoy, el minsitro de la Secretaria General de la Presidencia, Felipe Ward, abordó los cuestionamientos que han surgido de parte de organizaciones con respecto al resguardo de los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas de Orden del país, expresando que ha existido preocupación por parte del Ejecutivo en la materia.



El secretario de Estado comentó, por ejemplo, con respecto a la Misión Canadiense de Observación de Derechos Humanos, que el informe "se considera como un insumo, pero no consideramos que sea adecuado afirmar que aquí hay violaciones sistemáticas a los DD.HH. Se han tomado desde el día uno medidas para que esto no ocurra".



"Se invitó a la delegación de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU. Han existido puertas abiertas totales, de transparencia completa en Carabineros y en el Ministerio del Interior para entregar información en relación a lo que está ocurriendo", añadió.



Ward comentó que no entiende "cuando se hace una diferencia, por ejemplo, en relación a cuando se ataca a una persona porque viste un uniforme o cuando se ataca a una persona sin vestir uniforme. Aquí, eventualmente, si hay transgresiones a los DD.HH. uno puede distinguir cuando ocurre frente a un carabinero o frente a una persona que no lleva uniforme. Acá deben ser analizadas y consideradas todas de la misma manera, y desde esa perspectiva, insisto, desde el día uno se ha tomado en consideración todo lo que está ocurriendo".



"Creemos que hay una falsa dicotomía, una falsa elección en eso de tener que optar entre los Derechos Humanos y el orden público. Se pueden hacer ambas al mismo tiempo, y desde ese punto de vista el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para recuperar algo que es importante para todos los chilenos", dijo.