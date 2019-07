Walmart acusa al presidente del sindicato de mentir y promover la huelga 'por motivos personales'

Mónica Tobar, vicepresidenta de recursos humanos de Walmart Chile, aseguró que la huelga iniciada por 17 mil trabajadores (sólo un tercio de los contratados, de acuerdo con la multinacional) es una decisión unilateral tomada por Juan Moreno, presidente del sindicato que los agrupa.

La representante de la empresa afirmó en ADN Hoy que no todos los trabajadores fueron informados de la última oferta que hizo la compañía.

"Me preocupa que he recibo llamadas de trabajadores de locales que no saben por qué se están yendo a huelga, porque no tuvieron ninguna visibilidad de la última propuesta que presentamos. Ellos no saben la propuesta que nosotros presentamos", dijo.

Según Tobar, "gran parte" del directorio del Sindicato Interempresa Líder (SIL) de Trabajadores de Walmart Chile "estaba de acuerdo con la propuesta (presentada mediante el proceso de mediación) y esta decisión de huelga es únicamente tomada por Juan Moreno".

La ejecutiva dijo que los trabajadores votaron la paralización basados en una oferta desactualizada y acusó a Moreno de mentir. "Juan está diciendo que dimos un 3 %. Nosotros dimos un reajuste real combinado, sobre IPC, por sobre el 8 %. Cuando Juan dice que es 3 %, es mentira. Cuando Juan dice que no estamos pagando la multifuncionalidad, es mentira. Estamos haciendo el reajuste de sueldo base y, además, multifuncionalidad", afirmó.

"Apelo a que el directorio venga con una conversación diferente. No quiero que esta decisión por nuestros 17 mil trabajadores sea nuevamente tomada por una persona por sus intereses personales (…) Queremos que los trabajadores sepan cuál es la real negociación, queremos que sepan qué es lo que pasa en la mesa de negociación", agregó.