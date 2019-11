Vocero de la Suprema e informe de Amnistía: 'Todavía no hay elementos para llegar a esa conclusión'

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, declaró que “todavía” no existen elementos para asegurar que la acción de Carabineros para reprimir las protestas sociales esté diseñada para “dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protestas”, tal como aseguró el informe de Amnistía Internacional, el que fue rechazado por el Gobierno, la policía uniformada y las Fuerzas Armadas.

"Si hay violaciones o no a los derechos humanos es una cuestión que va a tener que decidirse en cada caso. Si esto es sistemático, lamentablemente es una conclusión que tenemos que obtener después de algún tiempo. Al cabo de un cierto tiempo nosotros podemos decir que es una violación sistemática. Estas son manifestaciones día a día, en algunos casos se producen y en otros no", dijo en Radio Duna.

"Es como si yo dijera, análogamente, que los incendios en las estaciones del metro fueron una cuestión planificada. Y yo no puedo firmarlo hasta tener un informe técnico u otros antecedentes", agregó.

"Me parece complicado en el informe que se diga que hay ‘el propósito de’. Eso tipifica un poco el dolo. Y yo no quiero creer que haya este propósito. Es muy distinto a cuando existía una organización que estaba decidida eliminar es te grupo de este signo político. No creo que tengamos todavía elementos para llegar a esa conclusión", sumó.