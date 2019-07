Vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, respondió a críticas de Piñera sobre jueces

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, respondió a las críticas del Presidente Sebastián Piñera, al Poder Judicial.

Cabe recordar que el Mandatario expresó en Radio Pudahuel que "hay algunos jueces que no están aplicando la ley, que están equivocados, que fallan en forma equivocada, que desprotegen a las víctimas, que le dan un manto de impunidad a los delincuentes. Esos jueces no pueden seguir así".

"Me produce una sensación de preocupación. Desde luego preocupación, porque son las opiniones respetables de la primera autoridad del Estado. Eso pesa, que se refiera en esos términos a un sector de la administración del Estado que es la justicia, y en particular a los jueces", sostuvo Cisternas en Radio Duna.

Aseguró que los dichos de Piñera son "una afirmación muy gruesa, muy fuerte. Y me preocupa finalmente porque cuando él dice 'algunos jueces' significa que él tiene más o menos identificados a quienes no cumplen. Y él tiene facultades constitucionales para requerir que la Corte Suprema declare el mal comportamiento de los jueces que no cumplen con sus deberes".

Concluyendo que "entonces hay un deber de la autoridad superior del Estado que no se está ejerciendo, para que en definitiva saquemos de la cadena que él mencionó a quiénes no están cumpliendo sus funciones".