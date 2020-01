Vocero de la Aces: 'La querella del gobierno no nos asusta'

La pelea está declarada por ambos lados. Las "funas" a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) por parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) siguen generando consecuencias, en especial contra el vocero de la colectividad.

Víctor Chanfreau, rostro visible de la movilización, fue denunciado por el gobierno de Sebastián Piñera, donde Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, informó que el Ministerio Público acogió la queja de La Moneda, invocándose además la Ley de Seguridad del Estado.

Por ello es que Chanfreau, lejos de sentirse intimidado, utilizó sus redes sociales para responder la denuncia: "cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar con injusticias que vienen hace más de 40 años", escribió en su cuenta de Twitter junto a una imagen de un familiar.

"Él es mi abuelo por el que se me ha insultado, detenido desaparecido y aún buscamos justicia. La querella del gobierno no nos asusta, #NoMasPSU no es violencia sino justicia", agregó Chanfreau.

Por su parte, Aces salió al paso de la denuncia y sostuvo que: "dicen que funar la PSU atenta contra derecho a la Educación, les informamos que en Chile no existe el derecho a la educación y por esto hemos luchado hace más de 14 años. Seguiremos movilizados con o sin querella hasta alcanzar la dignidad y acabar con educación de mercado! #NoMasPSU".

