Vocera y dichos de Morel: 'No se refiere al Gobierno, se refiere a las imágenes impactantes'

Un nuevo punto de prensa realizó la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, en conjunto con la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, en el que además de reiterar los mensajes que ya ha manifestado el Ejecutivo durante los días previos, se refirieron a los dichos de Cecilia Morel, en aquel audio filtrado en donde manifiesta que están sobrepasados.



Al respecto, Pérez sostuvo que "ese audio es real, es una conversación en el contexto de la primera dama con un grupo de amigas, donde el fin de semana les manifiesta lo que todos los chilenos sentimos, que es la angustia, la frustración, desesperación por lo que estamos viendo y viviendo".



La ministra aclaró que cuando Morel "señala que estamos sobrepasados, no se refiere al Gobierno, se refiere a las imágenes impactantes que teníamos como país, ese sobrepasarse es del corazón, del alma, el no comprender cómo podía haber tanta violencia".



Por su parte, la intendenta Rubilar se manifestó en la línea de que el país está "en reconstrucción" y que "no basta con reconstruir para volver a lo que éramos", aunque "entendemos que el mensaje no es volver a lo anterior. No es volver a lo mismo".



De hecho, la autoridad regional reconoció que "entendemos que debe haber un cambio, un nuevo comienzo, una nueva relación. En ese sentido, créannos que escuchamos claramente. Por eso están los ministros en la calle, por están los Seremi en la calle, por eso estamos con chaqueta y bototos, porque entendemos que tenemos que escuchar y cambiar muchas cosas. Esto no es volver atrás".