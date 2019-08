Vocera: Mis dichos nunca han responsabilizado institucionalmente al PS

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, no se retractó en torno a sus dichos con respecto al Partido Socialista y su vinculación con el narcotráfico, argumentando que sus comentarios apuntan a aclarar este nexo.



Vale recordar que senadores de la oposición presentaron una denuncia en su contra por este actuar de la titular de la cartera.



"No me corresponde a mí ni contradecirme ni nada. Mis preguntas y declaraciones, y que quede muy claro, nunca han responsabilizado institucionalmente al PS y menos a todos sus militantes", dijo.



Pérez añadió que sus preguntas y declaraciones "apuntan a clarificar el eventual vínculo que puedan tener algunos militantes del PS con el narcotráfico en la comuna de San Ramón".



En cuanto a la denuncia en su contra de parte de los senadores "no tiene ningún fundamento legal, pero a mí lo que me corresponde como ministra, pero sobre todo como ciudadana, es colaborar con esta investigación", aunque aseveró que "no he sido citada formalmente".