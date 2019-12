Vocera de la CONES respalda votación de mayores de 14 años en consulta ciudadana

Con información de Paulina García

Finamente los jóvenes mayores de 14 años podrán participar de la consulta ciudadana convocada por la Asociación Chilena de Municipalidades para este 15 de diciembre.

Valentina Miranda, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), se refirió a la medida, enfatizando que fueron escolares quienes comenzaron co el movimiento. "No pueden inhibirse de la participación política y ciudadana, porque no solamente se trata de salir a marchar todos los días, la revolución no solamente se da en las calles, sino que se da también a través de las urnas".

Además, a las votaciones para este rango etario, comentó que "si los jóvenes adolescentes a partir de los 14 años, para la ley, son capaces de asumir una carga penal, tienen el derecho a poder votar hoy en Chile".

La consulta consta de tres preguntas: ¿está o no de acuerdo con una nueva constitución?, ¿quién prefiere que elabore esta nueva constitución?, esto con respecto a lo aunicado por el Gobierno sobre el plebiscito, en el que se contemplan las opciones de comisón 100% electa por la ciudadanía, o solo un 50%, mientras la otra parte la deciden desde el Parlamento. Y también: "¿está o no de acuerdo con el voto obligatorio?".