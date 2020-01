Viralizan video que desmentiría versión de Camila Flores sobre denuncia contra conocida tienda

Una nueva polémica enfrenta la diputada Camila Flores (RN). La congresista acusó hace unos días que fue discriminada y sacada "a los empujones" de la tienda HyM del centro comercial Casa Costanera, ubicado en el sector oriente de Santiago.

Según la denuncia, Flores después de elegir la ropa que iba a comprar se dirigió a la caja y: "una vez llegado su turno, una primera cajera le dice que no la iba a atender. Una clienta que estaba en otra caja le concedió su lugar, pero mi representada sabía que ese no era el problema", señala el escrito presentado ante Corte de Apelaciones de Santiago.

"Continuó esperando y luego, desde otra caja, un dependiente hizo pasar a la persona que estaba detrás de la señora Flores. Ella le dijo que quería pagar y que era su turno, entonces el cajero le dijo que ‘nosotros no la vamos a atender a usted’. Luego, la primera cajera que se negara a atenderla, intervino y, reafirmando su postura, indicó que no la iban a atender porque en ese lugar porque 'no atendía ni a Carabineros ni a personas de derecha…'", indica la denuncia.

Tras la molestia de la diputada, que se encontraba junto a su pareja, Percy Marín Vera, Flores solicitó hablar con la supervisora del local, quien: "para sorpresa de la señora Flores y su marido, les dijo que se fueran porque no los van a atender. Posteriormente, llegaron dos guardias y los empezaron a empujar para echarlos del lugar".

Sin embargo, durante las últimas horas se viralizó un video de lo que habría pasado realmente en el lugar. Según las imágenes, los guardias del local no empujaron ni agredieron a la pareja, observándose que solo los acompañaban para que se retiraran del lugar.

