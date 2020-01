Vicepresidente del CRUCh no descartó un tercer proceso PSU para alumnos que no rindieron la prueba

Una jornada algo más tranquila que la del pasado lunes se vivió este martes respecto a la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en Santiago y regiones. Según las autoridades, salvo casos aislados, el proceso se llevó con tranquilidad y que en el 100% de los establecimientos se pudo realizar el examen con normalidad.

Pese a lo anterior, el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), Aldo Valle, confesó que existieron incidentes aislados, que se pudieron controlar, pero que igual hubo alumnos que no pudieron rendir la prueba.

Precisamente sobre los jóvenes que no pudieron dar las diferentes pruebas, Valle adelantó que: "mañana (miércoles) se va a reunir el Consejo de Rectores y vamos a entregar una respuesta a quienes no pudieron dar la prueba de matemáticas y lenguaje. La decisión si se procede a una tercera evaluación u otra medida técnicamente válida, le corresponde decidirla al pleno que se reúne mañana", indicó.

Sobre el papel que ha jugado el Ministerio de Educación en toda la "crisis", Valle dijo que: "ha estado presente en todo este proceso, tanto así que si se pudo rendir la PSU por segunda vez es que se da cuenta de la coordinación entre el Ministerio, el Demre y el CRUCh".

Alumnos que no rindieron

Según datos del Demre, fueron 4.938 alumnos quienes no pudieron rendir la prueba de Matemáticas el pasado lunes, mientras que 4.511 los afectados que no dieron el examen de Lenguaje. En el caso de Ciencias, hasta el momento no se reportan afectados.

"En el caso de Lenguaje y Comunicación se considera dentro de los afectados a los estudiantes que fueron reasignados a otras sedes tras la suspensión de sala durante la rendición de la prueba de Matemática", sostuvieron desde el ente educacional.

"Todos los alumnos que hoy rendían su PSU lo pudieron hacer. Solo grupos minoritarios intentaron impedir el proceso, pero terminamos con el proceso con todos los estudiantes habiendo podido rendir la prueba de ciencias y la gran mayoría de matemáticas y lenguaje", sostuvo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.