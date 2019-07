Venezolana que perdió a su hijo en gestación: 'No me querían atender por no tener seguro'

Tras varios días de espera a las afueras del consulado de Chile en Tacna, una mujer venezolana identificada como Dileimy del Valle Bracho perdió a sus bebe en gestación pese a la ayuda prestada tanto por la Cruz Roja del propio recinto.

En conversación con radio ADN, el venezolana reveló detalles de lo sucedido en la frontera norte de nuestro país: "comencé a sentirme mal el miércoles, con dolor, sangrado profundo. Estaba a las afueras de consulado y con dolor fuerte, por lo que mi esposo me retiró del lugar".

"Anterior a eso había ido a la Cruz Roja del consulado y ahí me dieron una hoja, la cual tenía que traer al hospital para que me atendieran, pero no me sirvió de nada y fue en vano porque acá me dijeron que esa hoja no me cubría nada, que tenia que pagar todo", agregó la mujer de nacionalidad venezolana.

Al cierre, sostuvo que: "(En el hospital) manifesté mi situación, que era venezolana, que venía luchando por una visa y que no tenia nada. Me tocó luchar porque al principio no me querían atender por no tener el seguro", aseguró Dileimy del Valle.