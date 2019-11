Vecinos de Maipú denunciaron que supermercado fue usado como centro de detención

Durante esta jornada se difundió una grave denuncia por parte de vecinos de Maipú, quienes aseguraron que el Ejército mantuvo, entre el 19 y el 21 de octubre pasado, un centro de detención ilegal en el supermercado Alvi Mayorista ubicado fuera del metro Las Parcelas, epicentro de las movilizaciones en el sector.

"Me llevaron al Alvi, a las bodegas, no sé si el supermercado autorizó eso, pero tenían armada su base ahí, tenían los camiones estacionados y más gente", reveló uno de los detenidos al sitio Interferencia.

Además, una serie de testimonios relatan los tormentos recibidos por los militares, revelando incluso la existencia de un video, el que no se publicó por temor a eventuales represalias.

Frente a la denuncia, la ministra Vocera de gobierno, Karla Rubilar, afirmó que "no le quepa la menor duda que en una denuncia de ese calibre se van a realizar todas las investigaciones pertinentes para ver si eso es real o no", además de declarar que no tenía mayores antecedentes, pero que "todas las denuncias, sobre todo las de esa gravedad se van a investigar como corresponde".

El Ejército no quiso pronunciarse frente a los hechos y SMU, controladores del supermercado, señalaron que no tienen "información ni conocimiento y niega rotundamente haber consentido el uso de sus instalaciones para algún fin que no sea la venta de mercadería".