Vaticano trasladó a Portugal a nuncio apostólico en Chile

El Vaticano trasladó a Portugal al nuncio apostólico en Chile, Ivo Scapolo, acusado de encubrir abusos sexuales por parte de sacerdotes.

En 2018, el párroco de Villa Prat, Sergio Díaz Cubillos, aseguró que el nuncio canceló una reunión acordada previamente para denunciar agresiones sexuales de religiosos a menores de edad.

La Nunciatura se defendió y afirmó que Scopolo nunca supo de las denuncias y menos concertó una reunión para discutirlos.

Díaz denunció al nuncio en un encuentro con el obispo de Talca, Horacio Valenzuela, en el que analizaron la visita de 34 obispos chilenos al Vaticano, convocados por el Papa, con motivo de la crisis provocada por los abusos sexuales.

De acuerdo con La Tercera, en esa instancia, el párroco se lamentó: “Estoy molesto y dolido con toda la jerarquía de la Iglesia, por todo lo que ha pasado. Yo trabajo en todo Chile y una vez supe que un cura violó a varios chiquillos. Esa vez, hablamos con el nuncio apostólico (Ivo) Scapolo”.

“Después de un año le entregamos todo lo que la Iglesia nos pide en la nunciatura y (Scapolo) me dio una cita (…) fue en Santiago. Llegamos lloviendo, con frío, y me dice que no nos va a recibir, que no era por mí, era por los chiquillos que iban conmigo. Cómo no voy a estar herido, si el Papa confía en este nuncio, o confiaba plenamente”, agregó.