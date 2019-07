Van Rysselberghe sobre nuevo subsecretario Zúñiga: 'Yo no lo conozco a él'

La remoción del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, desató otra vez molestia en la Unión Demócrata Independiente (UDI), lo que se suma al ajuste de gabinete de junio.

Ante la nueva polémica, la senadora y presidenta de la bancada, Jacqueline van Rysselberghe, comenzó explicando que "pensamos que, efectivamente, la frase tal como la dijo Luis Castillo, es poco afortunada, pero hay que ver los hechos, en la práctica sí se han hecho gestiones para mejorar el mecanismo de atención".

La parlamentaria agregó que "también es cierto" que en los consultorios de los Cesfam se generan grupos de personas que realizan distintas actividades sociales juntos.

"Creo que se sumaron una serie de cosas y Luis Castillo estaba bastante cansado hace rato, ha sido bastante injusto el trato que ha recibido, sobre todo en el Congreso", sostuvo.

Nuevo subsecretario

Asimismo, la cabeza del partido no respaldó la designación del nuevo subsecretario, el ingeniero Arturo Zúñiga, gerente comercial de la Clínica de la Universidad de Los Andes.

"Yo no lo conozco a él, no sé, no lo conozco. Pregunté a otras personas que participaron en el Gobierno pasado, tampoco lo ubican, dicen que fue UDI, pero no refichó. Por lo tanto, no tengo ninguna opinión de él", aseveró van Rysselberghe.

"Nos interesa que ojalá hubiésemos podido tener la posibilidad... si el modelo que quería Mañalich era tener un ingeniero, en lugar de un médico, nos hubieran consultado si contábamos con un algún profesional de esas características para sentirnos parte de la decisión", expresó.

Asegurando que "queremos que nombren a la mejor persona, independientemente de su militancia, pero a lo menos que nos den la posibilidad de participar. Es un acto de deferencia simple".