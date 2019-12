Van Rysselberghe explicó por qué no saludó a Blumel y a Desbordes en La Moneda

La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, explicó por qué no saludó a al ministro del Interior, Gonzalo Blumel; al presidente de RN, Mario Desbordes y al timonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte, cuando llegó a la ceremonia de promulgación del plebiscito para una nueva Constitución.

“No tenía ninguna gana de saludarlos. Pero la verdad es que en ese minuto alguien me habló y justo sonó mi celular y pasé de largo”, dijo Van Rysselberghe en conversación con Radio Imagina.

“Después me senté al lado de Larraín Matte y lo saludé. No había visto las imágenes. Me da un poco de risa, porque como que agaché la cabecita, puse primera y salí corriendo. Pasé de largo y no los vi, porque sonó mi celular y había alguien y me dijo ‘ tu puesto está allá’. Nadie en el mundo me cree esta explicación”, agregó.

“Yo no estaba cómoda en esa reunión, fui para que no se le diera una mala interpretación”, sumó.

La UDI anunció su congelamiento de Chile Vamos, luego que RN y Evópoli apoyaran la paridad de género en el proceso constituyente.