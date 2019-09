Vallejo sobre declaraciones de Piñera por proyecto de 40 horas: 'Eso es matonaje político'

Como "matonaje político" calificó la diputada Camila Vallejo las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera sobre el proyecto despachado a Sala que busca rebajar a 40 las horas semanales laborares.

El Mandatario al ser consultado sobre si usará el veto presidencial, expuso que "hay muchos mecanismos. Espero que la Cámara de Diputados o el Senado no aprueben proyectos que son inconstitucionales. Cuando los parlamentarios se salen de la constitución están debilitando el estado de derecho".

"Si no lo hicieran, no me voy a quedar de brazos cruzados y voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se respete nuestra Constitución", agregó.

Sobre las palabras de Piñera, Vallejo sostuvo que "no nos sorprenden las amenazas, hemos tenido permanentemente amenazas, volvemos a tener amenazas y probablemente seguirán. Esa es la lógica del matonaje político. Eso es, literalmente, matonaje político".

"Lo hemos tenido desde el primer momento en que se logra votar en general este proyecto y ha sido recurrente día tras día. No nos sorprende el anuncio de hoy, ni los que vengan, porque el Gobierno parece que no quiere entender o no entiende en qué consiste una democracia, que el Congreso delibere y ejerza esas mayorías, porque estas mayorías han sido electas también", concluyó.