Vallejo respondió a Swett por decir que nunca trabajó: 'Antes de la entrevista se hizo el lindo'

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, mientras se refería este lunes en CNN al proyecto de 40 horas labores, dijo que en la Comisión de Trabajo hay "diputadas que no hayan trabajado nunca".

La diputada Camila Vallejo al ser consultada sobre la declaración de Swett sostuvo que "a mí me ha tocado servir y atender mesas a personas como él. Falto de respeto, prepotente, y misógino, por lo tanto conozco bien a los de su clase, y no me sorprende ese tipo de declaraciones".

"Además, lo pillé antes de que diera la entrevista, se hizo el lindo conmigo y finalmente sale por la prensa diciendo estas cosas. Decir poco caballero, es muy poco para lo que ha sido él", concluyó.

Asimismo, la diputada comentó en Twitter la situación. "Así con los patrones de fundo cuando no les quedan argumentos. Lamentable", escribió