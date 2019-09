Un 13% de las postulaciones a través del SAE en la Región Metropolitana no se han realizado

Un 13% de las postulaciones a través del Sistema de Admisión Escolar en la Región Metropolitana no se han realizado, a solo horas de que cierre el proceso a nivel nacional.

Debido a lo anterior, el director provincial de educación de Santiago Centro, salió al paso para esclarecer lo sucedido, sosteniendo que se han realizado las promociones en múltiples establecimientos educaciones, y se ha conversado con los padres de los menores para explicarles el proceso.

"Nosotros no hemos tenido poca información, todo lo contrario. Yo puedo asegurar que tuve reuniones con más de 200 apoderados y visitas a nuestro supervisores en todos los colegios haciendo promoción. Si no hubiese habido información, no tendríamos más de 140 mil personas que ya postularon, y sólo en el Región Metropolitana

La plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl estará operativa hasta este martes 10 de septiembre a las 18 horas con el fin de que los padres y apoderados puedan inscribir a sus hijos a un establecimiento público o particular subvencionada. Tal cual lo detalló el seremi de educación Ricardo Villegas.