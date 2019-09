Ubilla por informe: 'Esta votación altamente dividida demuestra lo frágil que es esta imputación'

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se mostró tranquilo tras la aprobación en la Cámara de Diputados del informe de la Comisión Investigadora del Caso Catrillanca, el cual atribuye la responsabilidad política tanto de su persona como del ministro Andrés Chadwick.



A su juicio, la ajustada votación demuestra la fragilidad de la imputación, además de recordar que desde el Gobierno siempre hubo disposición a colaborar y a entregar toda la información disponible para esclarecer lo ocurrido con respecto al asesinato del joven comunero mapuche.



"No es una amplia mayoría de la Cámara de Diputados la que haya aprobado esta resolución", afirmó, añadiendo también sobre el ítem de la responsabilidad política de que esta podrá existir "cuando una autoridad no hace todos sus esfuerzos para efectos de tratar el tema abordado".



"El país es testigo de todo lo que hizo el ministro del Interior y el subsecretario desde el primer momento de que nos informamos de que se había producido esta situación, y no solo ese día, sino los días sucesivos fueron innumerables las acciones emprendidas a fin de aportar toda la información que se tuviera en el momento, para que el Ministerio Público llegara a lo que hoy día están, que es un proceso bastante inédito en cuanto al tiempo de investigación", expresó.



Ubilla detalló que la postura desde el Ministerio fue "siempre hablar con la verdad y no faltar en ningún momento a ella. Disponer de toda la colaboración de Carabineros y eso costó bajas en la institución. Así que en ese sentido (estoy) absolutamente tranquilo. La votación demuestra lo débil que es la afirmación que se hace y uno debe tener la cara y mirar de frente a la gente y hemos mostrado una actitud proactiva en búsqueda de la verdad".



El subsecretario también consideró como legítimo el derecho de la Cámara de establecer comisiones investigadores, aunque eso sí "una cosa es eso y otra cosa es que comparta imputaciones de responsabilidad".



Por otro lado, Ubilla consideró que la autocrítica "tiene que ver cuando ha faltado (información) por omisión o por error a ciertas omisiones para clarificar el tema, y los hechos lo demuestran: hay un juicio que se inició donde hay personas imputadas, Fiscalía está haciendo su trabajo y nosotros pusimos todo a disposición".



Finalmente, la autoridad recalcó que "esta votación altamente dividida demuestra lo frágil que es esta imputación", la que recordemos contó con 65 a favor, 61 en contra y ninguna abstención.