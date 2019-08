Tyson, jefe de La Piccola Italia: 'Yo no soy una persona agresiva'

Conmoción ha generado el video de Tyson, jefe de personal del restaurante La Piccola Italia, en donde se ve agrediendo verbalmente a sus trabajadores con fuertes garabatos.

El hombre conversó con el matinal de TVN, Muy Buenos Días para disculparse y explicar la situación. Tyson, se encontraba junto a su esposa quien lo apoyó y acompañó en todo momento. Al respecto, su esposa declaró que "él no es un hombre agresivo, de ser así, no estaría con él durante 15 años. Yo creo que él está tan agradecido con la empresa, que algo así le tocó fondo y lamentablemente reaccionó de esa forma", señaló.

Tyson, dijo al matinal que "yo no soy de esa manera, de repente me ofusco pero voy a tratar de estar bien, hacer las cosas como corresponden. Me echaron, me cortaron las manos, mis hijos no pueden ir al colegio, mi mamá está con depresión", indicó.

"Esto fue algo casual, algo que saltó. La gente que me conoce sabe que no soy así. Yo no soy un jefe maltratador. Pido disculpas a mis excompañeros y a mi exjefe. Les pagué con esta moneda, les pagué muy mal. El arrepentimiento está. Si a alguien le falté el respeto, se sintió menoscabado, mil disculpas, por algo estoy dando la cara", manifestó entre lágrimas.

David Plaza, más conocido como Tyson, explicó que su sobrenombre proviene por su similitud al boxeador y se lo adjudicó en San Gregorio, donde creció.

Para finalizar, Tyson sostuvo que La Piccola Italia "es una buena empresa, digan lo que digan. A lo mejor no tuve la educación que tuve que tener. A lo mejor, si no hubiera tenido la educación que corresponde para estar ahí, no hubiera pasado esto, pero le doy gracias a Dios que me dieron la oportunidad", finalizó.