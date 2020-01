Tribunal de Rancagua se declaró incompetente en la demanda del exjuez Elgueta

Como "incompetente" se declaró el Juzgado de Letras y del Trabajo de Rancagua, con respecto a la demanda que interpuso el exministro de la Corte de Apelaciones, Emilio Elgueta, en contra del Estado por despido injustificado.



Recordemos que el otrora magistrado exigía un monto superior a los $500 millones por concepto de indemnización, tras tener más de 40 años de servicio.



Al respeto, el tribunal señaló que el vínculo de Elgueta no está sujeto a una relación laboral, sino que a uno de carácter estatutario por el código orgánico, por lo que las normas del Código del Trabajo no le son aplicables.



Cabe recordar que Elgueta aseveró que fue removido de su cargo tras un decreto que no cumple con los requisitos que establece el Código del Trabajo para empleados del Estado, sin una expresión de causa legal.