Tribunal cita a Intendente para que explique por qué ha impedido manifestaciones en Plaza Italia

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago citó al intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, para que explique por qué ha impedido que los manifestantes se reúnan en Plaza Italia dos viernes seguidos, copando de carabineros el lugar durante el día.

El llamado a audiencia de cautela se produce porque Guevara y Carabineros de Chile “no han evacuado en tiempo y forma el oficio ordenado por el tribunal no han evacuado en tiempo y forma el oficio ordenado por el tribunal” para explicar por qué no se está respetando el derecho de reunión en Santiago.

Por esto, explica la corte, el intendente y el Mayor de la Tercera Comisaría de Carabineros de Santiago, “a objeto de evacuar informe solicitado de manera presencial, para el día de mañana 31 de diciembre de 2019, a las 10:00 horas en la sala 204 de este tribunal”.