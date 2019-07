Tribunal amplió el plazo de la investigación contra Nicolás López

El Tribunal de Garantía de Viña del Mar amplió en 80 días la investigación el director de cine Nicolás López por las acusaciones de abuso sexual y violación contra.

La Fiscalía Metropolitana Oriente hizo la petición, argumentando que existen diligencias pendientes como nuevas declaraciones de las denunciantes y del propio imputado.

Paula Vial, abogada del sospechoso, criticó la medida. “Entendemos que es una investigación particularmente sesgada, donde no ha habido ningún interés en investigar la versión de mi representado. No se ha tomado declaración a testigos que son mencionados por las propias denunciantes y no se ha periciado aquellos elementos que éste ha entregado”, dijo.

López tiene acusaciones por ocho delitos a cinco víctimas, a una de ellas cuando era menor de edad, por violación y abuso sexual reiterado y ultraje a las buenas costumbres a una de ellas.