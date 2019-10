Trascendió fronteras: Prensa internacional destacó la 'histórica marcha' en Chile

Como era de esperar, la multitudinaria e histórica marcha que protagonizó Santiago el pasado viernes por la tarde-noche se tomó las principales portadas de los medios internacionales.

La marcha del "millón 200 mil personas" fue seguida de cerca por los medios periodísticos más importantes del mundo quienes alabaraon lo pacífico de la movilización, pese a algunas escaramuzas finales entre manifestantes y carabineros.

"Más de un millón de personas marcharon en Santiago contra el Gobierno de Sebastián Piñera", título Clarín de Argentina, mientras que El País de España escribió: "Más de un millón de personas protestan en Chile en una histórica marcha".

The New York Times publicó: "From Chile to Lebanon, Protests Flare Over Wallet Issues ("Estallan protestas contra las élites políticas desde Chile hasta Líbano"). En la misma línea O'Globo de Brasil aseveró: "Um milhão de pessoas protestam no Chile ("Un millón de personas protestan en Chile").

Finalmente la BBC de Londres, Inglaterra escribió este sábado: "Chile protests: One million join peaceful march for reform" ("Chile protesta: un millón se une a la marcha pacífica por la reforma").