Trabajadores de Codelco rechazaron oferta y mantienen paralización

Con información de Pedro Marín

Los trabajadores asociados a los sindicatos 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata de Codelco, desarrollaron una nueva jornada de votación que no tuvo el quórum necesario, por lo que se procedió a rechazar la nueva propuesta por parte del organismo.

La flamante oferta presentada planteaba los mismos beneficios que la alternativa anterior, pero consideraba montos menores para las indemnizaciones especiales por egreso y no incluía plan de salud de por vida en una isapre estatal.

La presidenta del sindicato de trabajadores n°2, Liliana Ugarte, se refirió a la decisión por parte de los trabajadores de rechazar la nueva oferta.

"Lo que pasa es que los trabajadores entendieron, en base a la información que se les proporcionó ese día en la asamblea y además de la información que nosotros les hemos estado enviando, que esta oferta es desmejorada respecto a la que nosotros ya rechazamos", sostuvo.

También explicó la baja participación de los trabajadores en las votaciones. "No tiene sentido que vengan a rechazar algo que es inferior a lo que ellos ya dijeron que no estaban de acuerdo. Por lo tanto, los trabajadores entendieron que la no asistencia o no concurrencia significa rechazo".

Si bien la división ha logrado operar entre un 50% y 60% de su capacidad, el impacto, tras 12 días de paralización, es de US$2,5 millones diarios.