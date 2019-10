Tía de Mon Laferte quiso retirar su pensión de la AFP antes de morir

En conversación con Las Últimas Noticias, el senador de Evópoli, Felipe Kast, contó que Bernarda Laferte, tía de la cantante chilena Mon Laferte, le solicitó la opción de poder retirar sus fondos de pensión de la AFP.



Dicha persona, profesora de párvulos, falleció a raíz de un cáncer de ovarios, por lo que se había acercado al parlamentario para poder optar a dichos recursos, con el fin de poder costear el tratamiento, que incluía medicamentos y quimioterapia.



En el diálogo, Kast señaló que Laferte la contactó por Facebook "porque yo le pido a la gente que me invite a su casa para conocer sus realidades, y ella me llamó para que fuera a tomar café a su hogar en Quilpué".



Dicho encuentro se dio el pasado 23 de enero, en donde el senador recordó que "nos pidió que hiciéramos una modificación legal, porque quería disfrutar con su marido y su hija sus últimos meses de vida".



Cabe decir que Laferte intentó que su AFP le entregara la totalidad de su fondo de pensiones, que ascendía hasta ese momento a $12.000.000, pero la petición fue rechazada.



"Era una mujer con mucha mística, muy querida por su entorno. Era especial y a nosotros nos marcó muy fuerte como equipo. Además, era muy joven, con una linda familia. Me impactó, yo perdí a mi papá de cáncer cuando tenía seis años, por eso me conecté muy fuerte con su historia de vida", sostuvo.