Supuesta agrupación 'eco-extremista' aseguró desconocer a detenido acusado de instalar bombas

La supuesta agrupación ecoterrorista Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile - Horda Mística del Bosque publicó en el sitio web donde suben sus comunicados un texto donde aseguran desconocer al único imputado por la instalación de artefactos explosivos.

"No sabemos quien es Camilo, lo cierto es que no forma parte de la Mafia ITS, por lo tanto nada ha tenido que ver con los bombazos a Laderretche, a Louis de Grangue (sic) y los otros cuatro que le adjudican, esos son solo NUESTROS, y quienes hoy se regocijan de la captura de un peligroso terrorista deberán acabar aceptando que probablemente no hayan atrapado más que a un vándalo", señalaron en un texto.

Para la agrupación "de todo lo que están diciendo, lo más chistoso es eso del “lobo solitario”, que no se lo cree ni el señor Chadwick, ni el fiscal ni nadie con un poco de sentido común. ¿Una sola persona estuvo fabricando y enviando explosivos, hiriendo a personas de influencia y sin ayuda de nadie? JA! Ya quisiéramos tener un cabro así dentro de la Horda".

El comunicado fue publicado en el sitio mientras se realizaba el control de detención de Camilo Gajardo Escalona, el único imputado acusado de ser el responsable de los ataques explosivos al expresidente de Codelco y a un paradero del Transantiago, entre otros.