Suprema rechazó recurso para liberar a profesor que rompió torniquete en estación San Joaquín

La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del profesor de matemáticas, Roberto Campos, quien se encuentra en prisión preventiva hace más de 40 días por romper un torniquete en la estación de Metro San Joaquín.

Por el hecho ocurrido durante el estallido social, el docente fue imputado de infringir la Ley de Seguridad del Estado.

El 12° Juzgado de Garantía de Santiago aplicó la cautelar más alta, luego de que el Ministerio Público y las policías revisaron videos donde se veía a Campos realizando el hecho, pese a que el hombre no contaba con antecedentes penales previos.

"Que la acción de amparo otorgada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República reconoce como presupuesto esencial una privación de libertad ambulatoria o amenaza a este derecho de carácter ilegal, esto es, antijurídico, requisito que no se divisa establecido claramente en este caso, se confirma la sentencia apelada de tres de diciembre de 2019 dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel", dice el fallo.

El jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, Claudio Fierro, sostuvo en la audiencia que es exagerada la medida cautelar, ya que "tiene relación con la proporcionalidad de la medida cautelar, porque según los cálculos que hemos hecho, no tendrá una condena privativa de libertad, por lo tanto, mantenerlo en prisión preventiva es un exceso. La idea nuestra es que la Corte Suprema pueda revertir los errores del Tribunal de Garantía y de la Corte de Apelaciones".

Por su parte, la pareja de Campos, Armando Arjona, expresó que "estamos luchando para que salga, nos parece que la justicia debe dar señales, no sólo a Roberto, sino a la movilización en general, porque lo que se está haciendo es criminalizar a la movilización, y eso nos parece grave. Estamos pidiendo que se le haga el proceso de investigación en libertad y no en un centro de alta seguridad, debido a que no tiene antecedentes penales".