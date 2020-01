Superintendente de Salud: 'La ley está concebida para que las Isapres funcionen como una industria'

Recientemente, se detectó que los planes de mujeres en las Isapres subieron tras la circular que prohibió los contratos "sin útero". Junto a ello, el Gobierno presentó un proyecto de ley para reformar Fonasa, para convertirla en una red de salud pública para todos los chilenos. Para hablar de todos estos temas país, Ciudadano ADN invitó al Superintendente de Salud, Patricio Fernández Pérez.

La autoridad partió refiriéndose a los polémicos dichos del ministerio de Salud, Jaime Mañalich, sobre el sistema de salud chileno como uno de los mejores del mundo. "Cuesta conciliar la satisfacción de las personas con los indicadores de salud", los cuales, según insistió, son de los mejores a nivel mundial.

Enfrentando las criticas al alza en los planes de salud para las mujeres, el funcionario aseguró que las usuarias que tienen cobertura de parto reducidas podrán mantenerlo, pero a contar del 1 de abril comenzará a regir una tabla única de planes de salud, que no discriminará entre hombres y mujeres. El hombre joven, hasta 29 años de edad, subirá su factor, en comparación a mujeres y mayores de 55 años. Esto provocará que hay planes asociados a las viejas tablas que dejarán de ofrecerse. "Si pueden esperar a afiliarse o buscar una opción de cambio de plan, vean las opciones", recomendó Fernández. Hasta el momento, señaló, las Isapres tienen "absoluta libertad" para fijar estos precios y tablas.

"La ley está concebida para que el sistema de Isapres funciona como una industria", explicó Fernández, explicando por qué estas instituciones buscan maximizar sus ganancias. El sistema público, en tanto, que es ocupado por 14 millones de chilenos, es para él donde "debería estar nuestra preocupación". Por eso, espera de aquí a un plazo de 5 años que se establezca un seguro único, con el fin de "responder a razones de más equidad". Por el momento, explicó, el tema de los precios "no lo estamos solucionando" por falta de marco legal para hacerlo.

Frente a ese plan de salud universal con el que el Gobierno pretende reformar Fonasa, Fernández explicó que se trata de un "conjunto de prestaciones garantizadas", siguiendo la lógica de sistemas actuales como el GES y el AUGE, los que son "una gran política de salud que ha tenido Chile", al garantizar a los usuarios tiempo, calidad y protección financiera. Con el sistema actual, 85 patologías cubren el 80% de la carga de enfermedades de los chilenos, mientras que con las modificaciones se espera lograr que Fonasa amplíe ese número de patologías cubiertas.

El superintendente de Salud considera "innegable que hay temas de gestión" por solucionar, pero asegura que se están haciendo los esfuerzos para mejorarlos, destacando los avances en capacitación de funcionarios del sistema de salud. Según recuerda, "en 2010 estábamos preocupados por la escasez de médicos, y decíamos ¿cómo hacemos para ir a buscar médicos al extranjero? Ahora que los tenemos, hay una institucionalidad que no está preparada para recibirlos".

Por eso, considera esencial legislar con una "mirada estratégica de qué es lo que queremos en el país". Desde ahí, criticó que 9 partidos políticos de oposición firmaran un manifiesto en rechazo al proyecto de salud del Gobierno, calificándolo de "agenda privatizadora". Para Fernández, hay que "darse el tiempo de conocer el proyecto en el fondo. El tema de salud es muy complejo de entender y resolver. Pareciera ser más razonable decir como parlamentario que voy a aportar haciendo indicaciones que rechazar a priori", expresó.

La autoridad acepta aspectos de la crítica, como el que se hace a los beneficios complementarios, pero piensa que ahí "hay todo un sistema desregulado que si no lo normamos quedará en manos de las aseguradoras". Ahora, según él, "estamos detenidos, cuando nos atrevimos a hacer algo que no ha hecho nadie y que va a ser positivo".

Dentro de las facultades de la entidad que preside está multar a Isapres y clínicas por infracciones, aunque estas multas son "bajísimas", o incluso amonestaciones escritas. "Las Isapres se quedan con un 40% de utilidad cuando las personas no hacen uso de los beneficios GES, y eso pasa porque no les dicen a los usuarios que una patología es GES y usan su plan de salud a un mayor gasto", ejemplificó.

Ante estos casos, Fernández invitó a los afectados a reclamar a la Superintendencia. Sin embargo, asegura que "yo he colocado la multa máxima" en los casos que ha podido, e incluso "puedo sancionar impidiendo que clínicas presten servicios GES y las Isapres tendrán que explicarle a sus afiliados que se tienen que atender en otro lado".

Sobre los comentados casos de desabastecimiento de insumos básicos en hospitales públicos, Fernández aseguró no conocer el detalle, pero "habría que analizar la gestión interna de cada hospital. El presupuesto anual de salud es insuficiente y eso provoca problemas de flujo que en algunos hospitales podría impactar en compra oportuna", dijo.

El Superintendente aseguró que el desafío más difícil que ha tenido desde su cargo es enfrentarse a "una forma histórica de hacer las cosas", aunque "creo que lo he logrado, después de escuchar varios 'no' al principio". Su preocupación principal, expresó, es "no transformarse en un ente dialogador con la industria de las isapres", cumpliendo con su rol fiscalizador. "Yo no vengo de una Isapre ni fui gerente de nada", expresó, adelantando que, frente al aumento de las quejas de los usuarios, se implementó un formulario único de reclamos online, "mucho más amigable", al que se puede acceder con la clave única del Registro Civil.

Oriundo de Angol, donde se desempeñó como jefe del Departamento Jurídico municipal, y luego saltó a asesor jurídico de Servicio de Salud Araucanía Norte, Fernández es magister en Gerencia Pública y partió siendo Superintendente de Salud subrogante desde el pasado abril. Un cargo que asumió "como un desafío, encantado de ayudar al país. Para eso estamos", aun sabiendo que "seguro uno no va a ser recordado como espera, pero hay que hacer cosas".

"Le he dicho a la gente de la Superintendencia 'salgamos a la calle, vamos a los colegios, las municipalidades'", confidenció, como muestra de las metas personales de su gestión. "Hay harto por hacer. Si nos ponemos en esa tónica la gente lo va a percibir", dijo, asegurando que tiene como anhelo terminar con la discriminación a la mujer en el sistema de salud: "Es algo grave que aún existe y sin una ley no lo vamos a cambiar". Entre lo que le gustaría implementar para mejorar la salud en Chile, incluye "un seguro catastrófico, donde haya un gasto máximo del bolsillo y de ahí en adelante no se pagara", además de regular el precio de los medicamentos y tener más facultades para fiscalizar clínicas e Isapres.