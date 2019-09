Superintendencia de Salud ofició a isapres por alza en sus planes

Con información de Paulina García.

Durante esta jornada, el superintendente de Salud subrogante, Patricio Fernández, informó que se ofició a las aseguradoras privadas para que compartan los fundamentos técnicos y teóricos de por qué decidieron elevar sus precios de manera unilateral.

Esta situación se debió a que las isapres anunciaron el aumento en el costo de su prima GES, alcanzando (en promedio) un alza de 50%, siendo Nueva Masvida la que mostró el mayor incremento de su prima GES con un 76% de alza, mientras que Banmedica, presentó un alza de 51,3%.

Hace poco las aseguradoras habían elevado el valor de sus planes, por lo que este nuevo incremento no ha sido bien recibido por los usuarios quienes dicen que esto no se compensa con los nuevos y mejores servicios. Sobre este malestar y las acciones a seguirse refirió el superintendente de Salud.

"Las vías que tiene la superintendencia para a resolver casos en el que una persona estime que un derecho ha sido vulnerado, o ha sido una situación inequitativa, puede recurrir a la superintendencia de salud, quien resuelve los reclamos y quien considerará todos los elementos que tengamos a mano para poder decidir. Las personas también tienen resguardados su derecho a recurrir ante los tribunales de justicia", explicó.

"La superintendencia de Salud históricamente no ha intervenido en cuanto al control de precio porque no tiene esa facultad expresamente establecida en la ley, no obstante, lo que estamos constantemente explorando es dentro de nuestras facultades que podemos hacer siempre para poder resguardar los derechos de los afiliados y beneficiarios del sistema", aseguró el representante de la cartera.

Esta situación se da luego que el Ejecutivo decidiera incorporar cinco enfermedades al GES, entre las que se encuentran el alzheimer y otros cuatro tipos de cáncer.

Según el superintendente, los usuarios van a ser informados a través de un mail y no a través de una carta certificada respecto a esta nueva alza, lo que, según comentó el senador Guido Giraradi, es una forma que tienen las aseguradoras privadas de evitar que los casos se vayan a judicializar en tribunales.