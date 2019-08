Superintendencia de Pensiones ofició a AFP Habitat por polémica campaña publicitaria

Una llamativa campaña publicitaria lanzó la AFP Habitat durante el fin de semana, en la que se refería a la reforma previsional que se debate en el Congreso, asegurando que el proyecto "no permite que tú puedas elegir a tu AFP para que administre tu 4% adicional".



Frente a esto, la Superintendencia de Pensiones ofició a la administradora de fondos de pensiones, para que remita en un breve plazo la información entregada, con el objetivo de que "no se vulnere la normativa en lo que dice relación publicidad y comunicación a los afiliados".



El ente regulador aclaró que se le informó a dicha AFP que "toda publicidad, promoción, auspicio o entrega de información que las administradoras efectúen por cualquier medio a sus afiliados, empleadores o público en general, queda sometida a las normas del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que regulan la materia, la que no debe desviar la atención de los trabajadores de lo que es relevante de sus fondos previsionales, esto es; la rentabilidad, el costo y el servicio que prestan. Asimismo, se hizo énfasis en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26, de D.L. N°3.500".



Cabe señalar que la campaña no solo incluía avisos en medios de comunicación, sino que también una encuesta personalizada en Internet y mensajes de texto, en donde se daba como opciones si se prefería que dicho 4% fuese administrado por Habitat, "sin costo adicional" para el usuario, o por un ente público "aun cuando tendría un costo adicional que se descontaría de mis ahorros".



Vale decir, además, que no es primera vez que dicha AFP es oficiada por parte de la Superintendencia, puesto que ya había vivido un proceso similar en julio y octubre de 2017.