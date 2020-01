Sujetos quemaron bus del transporte público en Maipú y amenazaron de muerte a conductor

La madrugada de este jueves unos sujetos volvieron a quemar un bus del transporte público en la comuna de Maipú, al igual que el miércoles.

La micro del recorrido 106 fue interceptada por encapuchados en avenida San Martín con la intersección con calle 3 Poniente, donde tenían barricadas.

Los individuos obligaron y amenazaron de muerte al conductor de la máquina para que se bajara, junto a cuatro pasajeros, para luego comenzar a lanzar piedras al bus y elementos de la barricada hacia el interior con el objetivo de quemarlo.

"Si no te bajai del bus te matamos. Uno que venía al frente me tiró dos piedras al parabrisas. Cuando me bajé del bus, levanté las manos y les dije 'cabros, por favor no me peguen, yo ando trabajando'", detalló el chófer afectado.

Carabineros llegó al lugar evitando que el bus se quemara por completo, y al mismo tiempo, detuvieron a dos personas mayores de edad que estaban en el sector.

El personal policial afirmó que la situación se viene repitiendo de hace tres noches, donde sujetos hacen barricadas y atacan a las micros.