Subsecretaria de DD.HH. aclaró proyecto del Ejecutivo para regular el derecho a reunión

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, aclaró algunos puntos con respecto al proyecto del Ejecutivo que busca regular el derecho a reunión.



Según la autoridad, la intención es generar una discusión previa, prelegislativa con los distintos sectores de la sociedad civil, en una instancia de debate que apunta a ser progresiva y no que implique su resolución de manera inmediata.



Recabarren manifestó que se busca "recoger todas las observaciones y proponer al Presidente (Piñera) un proyecto de ley. Queremos que sea una discusión seria, democrática y que nos involucre a todos".



La autoridad señaló que se busca acomodar la normativa a los estándares internacionales en DD.HH., puesto que así como se reciben recomendaciones en otros ámbitos de parte de organismos foráneos en la materia, también se dé en el aspecto del derecho a reunión.



"Es una oportunidad para hacerlo, en el que el debate se dé en el mediano o largo plazo. No es una regulación que se hará de una semana a otra", aseguró, añadiendo que "esto es una invitación abierta para generar el debate de manera progresiva, no requiere ser inmediatamente resuelto".



En cuanto a la normativa vigente, Recabarren recordó que la existente data desde 1983 y que "para ajustarla a los estándares internacionales que el Gobierno ha tomado el desafío de esta materia, que es relevante".