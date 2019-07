Soto: Un joven recién salido de la U podría decir que con las ganas que tiene, 40 horas es poco

Durante un diálogo en CNN, el exsubsecretario de Trabajo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Marcelo Soto, mostró sus reparos con respecto al proyecto de reducción de la jornada laboral, impulsado por las diputadas del Partido Comunista, Camila Vallejo y Karol Cariola, puesto que a su juicio el diagnóstico que se realiza para analizar la propuesta no toma todos los elementos necesarios.



En el debate junto a la antropóloga de Fundación Sol, Valentina Doniez, sostuvo que "me parece a mí que la política pública que es fijar una ley de jornada de trabajo requiere una mirada más diversa. Me parece que hoy día se diga '40 horas para todos los trabajadores', considerando las distintas formas que hoy hay de trabajo, de familia, de edad en el mercado laboral, me parece a mí que es un poquito extrema y debería considerar más diversidad".



Soto profundizó en su postura, más aún cuando se puso en la palestra el ítem del cuidado a los trabajadores.



"La protección es importante, pero también con grados de libertad. Si hoy día traemos a un joven acá recién recibido de alguna universidad, él podría decir 'yo con la juventud, con las ganas que tengo que salir adelante, 40 horas es poco'". Comentó.



Finalmente, el abogado cuestionó "¿por qué le imponemos a todos los sectores del país 40 horas? Porque él puede decir 'yo puedo perfectamente trabajar más de 10 horas al día diarias, porque mi trabajo me queda al lado de la casa, porque quiero ahorrar'".