SML aclaró información respecto a cuerpo encontrado con orificios en incendio

Las especulaciones corrieron hace varios días y la incertidumbre de la familia ha ido en aumento. Es la realidad de los familiares de Joshua Osorio (17), joven que murió en el incendio que afectó el pasado domingo 20 de octubre a la empresa Kayser.

Resulta que el portal Interferencia, publicó hace algunas horas que el cuerpo de Osorio habría presentado orificios en la zona del tórax, algo que el Servicio Médico Legal (SML) habría omitido a la hora de realizar la autopsia.

Ante dicha información, el SML salió al paso de las especulaciones y a través de un comunicado aseveró que: "en todos los casos relacionados con la contingencia de las últimas semanas, sus profesionales, funcionarios y funcionarias han aplicado correctamente los protocolos establecidos para cumplir con su labor técnica científica de asistir las investigaciones del Ministerio Públco".

"Cabe precisar que el SML no realiza pericias balísticas. Se consigna además que el SML es una entidad pública con más de cien años de labor técnica, cuya misión es asesorar a quienes administran justicia en ámbitos de medicina legal y ciencias forenses", agregaron desde la entidad.

El comunicado

En relación a la información y opiniones vertidas en la nota sobre fallecidos en incendio de la empresa Kayser, el SML aclara lo siguiente:



1. En todos los casos relacionados con la contingencia de las últimas semanas, sus profesionales, funcionarios y funcionarias han aplicado correctamente los protocolos establecidos para cumplir con su labor técnica científica de asistir las investigaciones del Ministerio Público. Sus equipos humanos han sido en extremo apegados a la rigurosidad e imparcialidad que debe tener la acción del Servicio, en particular desde su departamento de Tanatología, que ha establecido turnos especiales para cubrir los fallecimientos habituales y los ocurridos por causas relacionadas al Estado de Emergencia.



2. El SML informa que el contenido de las autopsias no puede ser entregado al público, pues ello está prohibido por la Ley Nº 20.065; razón por la cual no es posible mediante este medio dar detalles sobre ningún caso particular. Sin embargo, si las autoridades competentes así lo resuelven, el SML no tiene inconvenientes en que las pericias sean conocidas.



3. El Servicio está disponible para realizar todas las pericias que requiera la Fiscalía (no importando si ya se han hecho pericias en esos casos); y se le destinarán todos los recursos humanos y presupuestarios que se requieran.



4. Ahora bien, cabe precisar que el SML no realiza pericias balísticas.



5. Además, hemos recibido, desde un comienzo del Estado de Emergencia y hasta el día de hoy, instrucciones por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en orden a realizar todos los esfuerzos que se requieran para efectos de contribuir, dentro de nuestras facultades legales, en que se esclarezcan las circunstancias de quienes fallecieron en estos días.



6. Se consigna además que el SML es una entidad pública con más de cien años de labor técnica, cuya misión es asesorar a quienes administran justicia en ámbitos de medicina legal y ciencias forenses. Su actuar está regido por normativa jurídica, y todos sus procedimientos se ciñen a estrictos protocolos y cadena de custodia.



7. Cuenta para ello con profesionales altamente calificados y con vasta experiencia en medicina legal y forense. En el caso de personas calcinadas, el SML ha sido reconocido por su eficiente y oportuno trabajo en casos como el incendio de la Cárcel de San Miguel, en 2010, y su contribución en el incendio de la Cárcel de Comayagua, Honduras, en 2012.