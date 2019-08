Sitio alertó sobre exposición de más del 80% del padrón electoral chileno del Servel

El sitio de seguridad Wizcase informó acerca de una fuga y exposición de más del 80% del padrón electoral chileno (Servel), el que fue descubierto en una investigación liderada por el hacktivista, Dnaiel Brown.



Según reportó FayerWayer, los resultados de las indagatorias, que relevaron datos de 14,5 millones de datos de usuarios chilenos en el servidor Elasticsearch, fueron reportados al Presidente Sebastián Piñera y a la otrora mandataria, Michelle Bachelet.



Dentro de los datos recopilados por el centro, que se define como una web de ciberseguridad internacional que se centra en análisis de VPN objetivos y tutoriales, se cuentan nombres, géneros, dirección, edad, RUT e ID de la cédula.



Con respecto a las razones de la fuga, Wizcase comentó que se debió a que el buscador Elasticsearch no es seguro y se encuentra en un servidor expuesto, puesto que no requiere de un mecanismo de autenticación al ser diseñado para la instalación en redes internas.



Por su parte, el Servel informó que los datos corresponden a su base de datos, pero que no hay una fuga ni filtración.



“Los antecedentes que se encontrarían alojados en servidores extranjeros corresponden, según lo publicado, a los datos del Padrón Electoral del año 2017 que son públicos, tal como lo establece la Ley 18.556. Esta señala en el Artículo 32 inciso 3° y 4° que “Estos padrones se ordenarán en forma alfabética y contendrán los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenezcan, o del país y ciudad extranjera, según sea el caso, y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar (…)”, expresó.