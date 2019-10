Sindicato de Metro llamó a sus trabajadores a no asistir a sus puestos de trabajo durante el lunes

Durante este domingo, el Sindicato de Profesionales y Técnicos del Metro de Santiago llamó a sus funcionarios que no asistan el lunes a sus lugares de trabajo.



Fue la presidenta de la Federación de Sindicatos de Metro quien hizo un "llamado responsable" a que no asistan mañana a sus puestos trabajo, porque "no se reúnen las condiciones mínimas de seguridad para que la Línea 1 funcione".



La reacción se dio tras el anuncio de las autoridades, quienes manifestaron que la red estará operativa solo en la Línea 1, pero en el tramo entre Pajaritos y Los Domínicos, desde las 07:00 hasta las 20:00 horas.