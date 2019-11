Sergio Micco: 'Estamos frente a violaciones graves a los DD.HH.'

Causaron indignación y molestia en el instituto y organizaciones de Derechos Humanos. Las declaraciones de Sergio Micco, presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aseguró el pasado domingo que en Chile no existe una "violación sistemática" de los DD.HH.

Tras sus palabras en Mesa Central de Canal 13, el abogado enfrentó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y tuvo que medir sus palabras: "estamos frente a violaciones graves a los DD.HH.", dijo Micco.

"Si estamos frente a la sistematicidad o no de estas violaciones de DD.HH., lo que hemos dicho es que, no estamos en condiciones de afirmar que existe esta sistematicidad, pero tampoco es oportuno descartarlo, siendo esto materia de las posteriores investigaciones que hará el instituto y obviamente los tribunales de justicia", agregpo frente a la Comisión.

Dichas aseveranciones se contradicen a las que emitió el pasado domingo, donde aseguró que dichas "violaciones sistemáticas" no han pasado: "si tú me preguntas a mí, como director del INDH, yo te diría que no existen y quien afirme lo contrario tiene que probarlo", comentó en esa oportunidad.

Aquello desató la molestia de distintos organismos, las que fueron encabezadas por la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de (INDH): "manifestamos nuestro profundo desacuerdo con los dichos del director respecto al trabajo realizado por nuestros funcionarios y funcionarias, quitándole total respaldo a nuestra labor de observación al señalar que hemos perdido 'imparcialidad'".