Seremi de Educación: Ni los tiempos de la Dictadura fueron tan violentos como ahora

Polémica generaron unos dichos del seremi de Educación de Antofagasta, Hugo Keith, en el marco de una charla informativa que se realizó en Tocopilla.



La situación se dio cuando se expresaba acerca del cierre del año escolar, indicando que lo primordial era la seguridad de los estudiantes, ante la crisis social que afecta al país.



Sobre este mismo tema, Keith dio un análisis particular, puesto que a su juicio las manifestaciones que se han registrado en Chile han sido más violentas que la Dictadura de Augusto Pinochet, iniciada en 1973.



"Estamos en una situación anormal (…) a mí me tocó vivirla y no pensé que iba a volver a vivirla. Pero ojo, ni en esos tiempos fue tan violenta como ahora", dijo.



Los dichos generaron el repudio y las pifias de los presentes, ante lo cual, el seremi profundizó al respecto.



"Si están en desacuerdo, bien, pero yo a ustedes no los pifio cuando hablan. Yo viví el tiempo duro y en ningún momento se quemaron cosas como ocurrió (ahora) en el centro de Santiago", complementó.