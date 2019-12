Senador Huenchumilla: El Presidente no quiere entrar en el fondo de las causas del estallido social

El senador Francisco Huenchumilla aseguró que Sebastián Piñera ha sido incapaz de dar respuestas profundas a las demandas emanadas de las protestas sociales que comenzaron el pasado 18 de octubre.

"Tengo un reproche político respecto de la actuación del presidente al mando del gobierno en todo este periodo de crisis”, dijo en conversación con ADN Hoy.

El parlamentario aseguró que el mandatario "no ha tomado decisiones, no ha estado a la altura de los problemas que estamos viviendo como país y no quiere entrar el fondo de las causas de por qué se produjo el estallido social”.

“Todas las medidas son paliativas, remedios caseros que van a los síntomas pero no al fondo del tema”, agregó.