Senado rindió minuto de silencio a víctimas de la Dictadura con solo 3 parlamentarios oficialistas

Con información de Kevin Felgueras.



Fue al inicio de la sala de sesiones del Senado cuando se rindió un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la Dictadura. Solo tres parlamentarios del oficialismo: Manuel José Ossandón (Independiente), Andrés Allamand (RN) y David Sandoval (UDI) estuvieron presentes en esta instancia.



Las razones del gremialismo para no estar presentes, según dijo la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe, son que no se conversó la posibilidad, además que "estaba en una reunión con el ministro Moreno".



Por su parte, Sandoval explicó que "fue una situación que se planteó con gente de comité y pedí que se aclarara el hecho de que acá es un acto el minuto de silencio por las víctimas de uno u otro lado".



En tanto, Iván Moreira (UDI) manifestó que "las cosas las hago a conciencia. No siento que deba rendirle homenaje a quien es el responsable de la destrucción de nuestro país en la década del 70", en alusión a Salvador Allende.