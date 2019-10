Según Ossandón, estos son los ministros que se tienen que ir

El senador Manuel José Ossandón (RN) aseguró en ADN Hoy que "lo que falta ahora es un cambio de gabinete grande" y estos son los ministros que él sacaría.

"Yo no tengo nada en contra de ellos", comenzó diciendo, pero él primero que se tiene que ir, a su juicio es el ministro del Interior, Andrés Chadwick. "Aquí hay una responsabilidad y alguien tiene que responder. No tiene ninguna posibilidad de quedarse", sostuvo.

Segunda, la ministra de Transportes, Gloria Hutt. "Es el ícono de la subida del pasaje, aunque haya hecho pegas buenas por otro lado. Hay que entender lo que la gente quiere", expresó el exalcalde.

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine "de todas maneras". "Si yo digo que empatizo con la gente, no puedo permitir que un ministro haya dicho que se levanten más temprano para ahorrarse $30. Aunque el ministro haya pedido perdón, ese ministro tiene que irse, porque la metida de pata que hizo fue inmensa", aseveró.

Y finalmente, "yo creo que el ministro (de Hacienda, Felipe Larraín) que nos mandó a comprar flores también", agregó.

"Si no hay un cambio grande -y no quiero pautear al Presidente, porque esto es decisión de él-, pero esto va a seguir. No va a parar este fin de semana (...) Si esto se atrasa, esto no lo para nadie", concluyó.