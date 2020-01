Secundarios y rendición de la PSU: 'Nos vamos a estar movilizando en las distintas sedes'

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) anunció jornadas de protestas para este lunes 6 y martes 7 de enero, días en que se llevará acabo la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Cabe destacar que la organización se reunió con el CRUCh para solicitar que se suspendiera la prueba, pero el organismo se negó.

El vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, sostuvo que "establecimos como jornada de protesta del 6 y 7, nos vamos a estar movilizando. Nos parece inaceptable que no quiera responder, hasta dicen que no están 100% (de acuerdo) con el mismo método que se está planteando, pero no quieren dar una solución porque no quieren cambiar el modelo educativo".

"Las medidas concretas es que nos vamos a estar movilizando en las distintas sedes donde se va a dar la PSU", informó.

Método de emergencia

"La propuesta es clara, aquí se tiene que ver un método alternativo, un método de emergencia con el contexto actual. No se puede estar viendo acá una normalidad que efectivamente no existe", agregó.

"Nosotros tenemos claro que en el contexto actual tiene que haber un método de emergencia de entrada, de que el propedéutico y el bachillerato lo planteamos y a largo plazo, y que se debería ya construir", expresó.

Planteando que debería ser una forma donde "no tenga que ver ni con el NEM, ni con el ranking, ni con la PSU".

Heridos en manifestaciones

Asimismo, manifestó que es necesario "entender que muchos compañeros y compañeras no van a poder llegar y que no están en las condiciones. Es traumante que te llegue un balín y que todavía están con balines en el cuerpo".

"Quieren venir a cursar la PSU a los mismos estudiantes que tienen balines en el cuerpo, a los mismos estudiantes que están presos en el Sename o en las cárceles comunes, entonces nos parece inaceptable que se pretenda esto", sentenció.